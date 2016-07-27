澳洲第二季通胀率处于17年低位 为央行降息敞开大门

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透悉尼7月27日 - 澳洲第二季消费者物价按年升幅为1999年第四季以来最低，且核心通胀率处于纪录低位，为澳洲央行最早在下周降息敞开大门。
第二季消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升1.0%，CPI截尾均值较上年同期上升1.7%，均远低于澳洲央行2-3%的目标区间。
澳洲第一季通胀数据疲软，随后澳洲央行在5月降息至纪录低点1.75%。许多分析师目前预期，澳洲央行会在8月2日的会议上再次降息。
摩根大通分析师Tom Kennedy表示，“我们认为通胀数据低迷，足以促使澳洲央行进一步为经济提供支撑。”
“我们认为，这种情况需要进一步降息。”
投资者则没那么确定，利率期货显示下周降息概率从数据公布前的60%降至50%。但11月前降息的概率仍达100%。
澳洲三年期公债收益率(殖利率)报在1.56%，远低于隔拆利率。澳元兑美元几无变动，报0.7515美元。
澳洲统计局公布，第二季CPI较前季上升0.4%，第一季为下滑0.2%。
医疗、汽油、烟草和新屋价格升幅最高，但被国内假期旅游和住宿、汽车以及电信价格下滑所抵销。(完)
(编译 张荻/杜明霞；审校 王兴亚/张若琪)
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