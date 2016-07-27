澳洲第二季通胀率处于17年低位 为央行降息敞开大门

路透悉尼7月27日 - 澳洲第二季消费者物价按年升幅为1999年第四季以来最低，且核心通胀率处于纪录低位，为澳洲央行最早在下周降息敞开大门。

第二季消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升1.0%，CPI截尾均值较上年同期上升1.7%，均远低于澳洲央行2-3%的目标区间。

澳洲第一季通胀数据疲软，随后澳洲央行在5月降息至纪录低点1.75%。许多分析师目前预期，澳洲央行会在8月2日的会议上再次降息。

摩根大通分析师Tom Kennedy表示，“我们认为通胀数据低迷，足以促使澳洲央行进一步为经济提供支撑。”

“我们认为，这种情况需要进一步降息。”

投资者则没那么确定，利率期货显示下周降息概率从数据公布前的60%降至50%。但11月前降息的概率仍达100%。

澳洲三年期公债收益率(殖利率)报在1.56%，远低于隔拆利率。澳元兑美元几无变动，报0.7515美元。

澳洲统计局公布，第二季CPI较前季上升0.4%，第一季为下滑0.2%。

医疗、汽油、烟草和新屋价格升幅最高，但被国内假期旅游和住宿、汽车以及电信价格下滑所抵销。(完)