苹果地图出错 澳大利亚自驾游客被困荒野

路透堪培拉12月11日电（记者 Rob Taylor）---澳大利亚警方警告旅行者慎用苹果(AAPL.O)的iPhone地图软件，此前一些自驾游客被困该国一处蛇大批出没的荒芜地带。

维多利亚州警察称，他们不得不救助一些自驾游客，这些游客在导航的指引下来到荒芜的墨瑞日落国家公园（Murray Sunset National Park），长达24小时“没有食物和饮用水”，他们原来的目的地是距墨瑞日落国家公园70公里的旅游城市Mildura镇。

“一名游客周五夜间在那里被困，汽车陷入泥沼。他看到了一条蛇、一只山羊和一个狐狸，他非常害怕，不敢从车里出来。”Mildura警官Simon Clemence周二对路透表示。

Clemence表示，至少六辆车被困在该公园内，他们都是被iOS地图导航系统指引到那里的。

“这些人仍能得救。但是气温高达46度，如果他们处在这样的温度下又失去了手机信号，他们的麻烦就大了。”

Clemence表示，警方已将情况告知苹果公司。尽管苹果公司已经矫正了Mildura的位置，如果游客从墨尔本凭导航到Mildura，iOS给出的路线仍是错误的。

“如果你搜索从墨尔本到Mildura的路线，iOS仍会把你引导至公园内。因此他们只是矫正了一半。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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