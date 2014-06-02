澳洲金融：IPO前五个月筹资额是去年同期逾五倍，还有大型交易蓄势待发

“人们不断想要好的体验，不断寻找下一个投资机会，”瑞银 股权资本市场联席主管Andrew Stevens表示。瑞银参与了澳洲今年最大的两宗IPO--Spotless和Mortgage Insurance Australia 。

Stevens目前在准备Healthscope Ltd的上市计划。Healthscope是美国私募巨头TPG Capital Management LP 和凯雷集团 旗下的医院资产经营商，估值约为40亿澳元。

这两家私募公司预计本月决定，是通过公开上市还是私下出售出手。

另一个估值约为40亿澳元的上市目标是国有健康保险业者Medibank Private，计划在明年6月底之前上市。

如果两家公司均在2014年上市，今年可能创下自1997年以来IPO最丰硕的一年。汤森路透数据显示，1997年澳洲政府通过IPO减持在电信公司Telstra 的股份。

花旗驻悉尼的资本市场业务拓展主管John McLean表示，IPO活动密集并不是泡沫，而是由于之前的积压和出售业务的质量共同作用的结果。

“我不认为这好得不现实...在去年下半年之前，IPO活动已经沉寂了若干年,”他表示。

他并称，整个亚洲的IPO活动持续低迷，“因此澳洲已经成为地区亮点”。

今年中国内地在停顿14个月后，重启IPO闸门，香港的上市活动也出现增长，这将增加该地区的IPO规模。不过对中国IPO繁荣的预期有所降低，因为监管机构对于审批一直在犹豫。

新加坡IPO启动缓慢，泰国今年的IPO数量骤降，上月该国军方刚刚发动政变。