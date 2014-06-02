澳洲金融：IPO前五个月筹资额是去年同期逾五倍，还有大型交易蓄势待发

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
“人们不断想要好的体验，不断寻找下一个投资机会，”瑞银 股权资本市场联席主管Andrew Stevens表示。瑞银参与了澳洲今年最大的两宗IPO--Spotless和Mortgage Insurance Australia 。
Stevens目前在准备Healthscope Ltd的上市计划。Healthscope是美国私募巨头TPG Capital Management LP 和凯雷集团 旗下的医院资产经营商，估值约为40亿澳元。
这两家私募公司预计本月决定，是通过公开上市还是私下出售出手。
另一个估值约为40亿澳元的上市目标是国有健康保险业者Medibank Private，计划在明年6月底之前上市。
如果两家公司均在2014年上市，今年可能创下自1997年以来IPO最丰硕的一年。汤森路透数据显示，1997年澳洲政府通过IPO减持在电信公司Telstra 的股份。
花旗驻悉尼的资本市场业务拓展主管John McLean表示，IPO活动密集并不是泡沫，而是由于之前的积压和出售业务的质量共同作用的结果。
“我不认为这好得不现实...在去年下半年之前，IPO活动已经沉寂了若干年,”他表示。
他并称，整个亚洲的IPO活动持续低迷，“因此澳洲已经成为地区亮点”。
今年中国内地在停顿14个月后，重启IPO闸门，香港的上市活动也出现增长，这将增加该地区的IPO规模。不过对中国IPO繁荣的预期有所降低，因为监管机构对于审批一直在犹豫。
新加坡IPO启动缓慢，泰国今年的IPO数量骤降，上月该国军方刚刚发动政变。
不过今年迄今，澳洲IPO的融资额已经超过2011和2012年融资额的总和。(完)
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* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。