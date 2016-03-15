伊朗外长称该国导弹用于自卫 近期试射活动未违反伊核协议（更新版）

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路透堪培拉3月15日（记者 Matt Siegel） - 伊朗外长扎里夫周二称，伊朗的弹道导弹用于自卫，近期的试射活动没有违反伊核协议。

扎里夫在澳大利亚称，伊朗绝不会将导弹用于侵犯活动。伊朗上周试射导弹，引起国际社会关切，联合国安理会周一为此召开了会议。

“这些导弹甚至都不属于2231（号决议）的范畴，它们不是非法的。”扎里夫对记者说。联合国安理会去年7月通过了有关伊核协议的2231号决议。

“伊朗绝不会使用包括我们的导弹在内的任何手段攻击任何国家，这些（导弹）仅用于防卫目的。我敦促那些对伊朗导弹计划不满的人……做出同样的声明。”扎里夫说道。

美国方面周一表示，继续推动联合国安理会就伊朗弹道导弹试射活动采取行动，还指责俄罗斯找借口不对此事采取应对措施。

美国常驻联合国代表鲍尔（Ambassador Samantha）指的是俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）的相关言论。丘尔金称，俄方认为伊朗的弹道导弹试射活动没有违反2231号决议。

2231号决议“呼吁”伊朗克制某些弹道导弹活动。

扎里夫同澳大利亚外长毕晓普及总理特恩布尔举行会议后发表了上述讲话。（完）