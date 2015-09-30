全球矿业：澳洲将2015年铁矿石价格预估下调2.7%，因供应增加

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼9月30日 - 澳洲周三下调2015年铁矿石价格预估，从先前的每吨54.40美元下调至52.90美元，称因供应增加，同时需求增长疲软。
“供应增加，主要是澳洲供应增长，料将导致2015年和2016年海运铁矿石价格下跌，”澳洲工业与科研部表示。
澳洲工业与科研部在季度大宗商品报告中说，2015年全球铁矿石交易量料仅增加1.5%至14亿吨，增速为2001年来最慢，但澳洲供应料增加6%至7.62亿吨。
随着建筑活动度过夏季低迷时期，中国钢铁需求通常会从9月起回升。但中国经济放缓已经对工业活动产生冲击，钢铁消费量继2014年出现1981年来首次下滑后，今年继续减少。
铁矿石.IO62-CNI=SIP周三报每吨54.70美元，2015年初时报71.20美元。
全球第三大铁矿石生产商必和必拓 估计，2015年约有1亿吨海运铁矿石进入市场，超过需求增长预估。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”