全球矿业：澳洲将2015年铁矿石价格预估下调2.7%，因供应增加

路透悉尼9月30日 - 澳洲周三下调2015年铁矿石价格预估，从先前的每吨54.40美元下调至52.90美元，称因供应增加，同时需求增长疲软。

“供应增加，主要是澳洲供应增长，料将导致2015年和2016年海运铁矿石价格下跌，”澳洲工业与科研部表示。

澳洲工业与科研部在季度大宗商品报告中说，2015年全球铁矿石交易量料仅增加1.5%至14亿吨，增速为2001年来最慢，但澳洲供应料增加6%至7.62亿吨。