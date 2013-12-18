澳大利亚调升铁矿石出口预估 矿企积极扩产无畏中国风险

* 澳大利亚调高铁矿石及冶金煤出口预估

* 原物料出货以因应中国钢厂需求

* 反映在力拓、必和必拓及Fortescue的庞大扩产

路透悉尼12月18日 -澳大利亚上调铁矿石及冶金煤的出口预估，反映矿商为满足中国生产钢铁的原料需求，正在大肆扩产。铁矿石及冶金煤是澳大利亚前两大出口收入来源。

尽管中国采取行动抑制工业增长速度，并关闭部分老旧钢厂，但中国每日粗钢产量仍超过200万吨，几乎是美国的10倍。

澳大利亚资源及能源经济局(BREE)周三公布，预估2013/14财年铁矿石出口将增加23.3%至6.50亿吨。

本次预估值高于上次在三个月前所预估的6.15亿吨。

“超级周期尚未结束，”Eagle Mining Research分析师Keith Goode说。所谓超级周期是指中国需求所带动的大宗商品空前需求。

“在中国，主要需求仍然是铁矿石。”

澳大利亚三大铁矿石产商正投入数以10亿美元计的巨资扩产，看好拉大规模经济优势，将协助它们克服需求周期的低潮。

中国本身也生产不少铁矿石，但由于多数属于低品级，由澳大利亚进口较高品级铁矿石的成本，比在中国开采便宜。

根据BREE资料，澳大利亚2013/14年度冶金煤出口预计将增加6%，达1.639亿吨。

BREE指出，光是中国部分，2014年冶金煤进口就预料将增加8%，达到9,900万吨。

**中国风险**

这项预测报告凸显出澳大利亚铁矿石出口持续强劲，以及煤炭出口复苏，澳大利亚其他主要大宗商品则减弱。

澳大利亚铁矿石及煤炭有一大部分由中国买进。

中国明年铁矿石总进口量有望增至创纪录的8.5亿吨，高于今年的预估值8亿吨，钢铁产出和需求也将同步增长。

不过据澳新银行(ANZ/澳盛)称，炼钢原料市场面临着压力，因为船运费上涨和钢价下跌在春节前都将限制中国买需。

上海螺纹钢期货上周触及两个半月高点，但2014年5月的该期货此后已经下跌逾2%。该期货是市场活动的一个晴雨表。

中国钢铁协会数据显示，尽管12月上旬中国粗钢日均产量仍高于200万吨，但旬环比下滑3.7%，为连续第三度下滑。

此外，根据中国最新经济改革规划，随着政府加大力度整治空气污染，中国炼钢厂明年将迎来更多关停。

2014年中国经济增长放缓，也料将导致钢铁需求增速减半至约3%。(完)

(编译/审校 李婷仪/蔡美珍/朱晓军/艾茂林/石冠兰)

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