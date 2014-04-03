澳总理将出访北亚三国 达成贸易协议任重道远

路透悉尼4月2日(记者 Maggie Lu Yueyang) -澳大利亚总理阿博特希望在即将成行的北亚出访中与日本敲定一项自由贸易协议，但他必须就亚太地区的地缘政治紧张关系在日本和中国之间找到折衷路线。

阿博特将于周六启程，开始包括日本、韩国、中国在内的北亚之行。中国是澳大利亚最大的出口市场，其后是日本和韩国。

阿博特上周在堪培拉的亚洲协会(Asia Society)发言时表示：“这是我们所致力发展的贸易三重彩。”

就在去年年末与韩国达成自由贸易协议以后，阿博特希望在经过7年的会谈后与日本签署类似协议，并在本次为期一周的访问中与中国就达成更为自由的贸易协议取得实质性进展。

澳大利亚国立大学战略研究教授怀特(Hugh White)表示，阿博特在中国和韩国被视为“亲日派”，这使阿博特此行在平衡日本与邻国关系方面非常艰难。

怀特表示：“阿博特的问题在于，如果他希望对韩国和中国的访问进行顺利，他就不得不与日本保持距离，不得不在他迄今的挺日立场上有所保留。”

自从去年9月上任以来，阿博特常常谈论到澳大利亚与日本的关系，称日本是澳大利亚“在亚洲最好的朋友”，他还邀请日本首相安倍晋三今年晚些时候在国会发表演讲。

阿博特近来表示，澳大利亚与日本的关系是“全球历史上最互利互惠的双边关系之一。”而称澳大利亚与中国的关系是“战略伙伴关系”。

“随着自由化从经济蔓延至中国人生活的其他方面，我相信澳大利亚将成为中国人民和中国政府一个值得珍惜的朋友和战略伙伴。”

阿博特的此类言论让澳大利亚深陷亚太地区的政治分歧中。中国和日本在领土和其他问题上长期不和。

阿博特当选时承诺要用一年时间与中国达成自由贸易协议，该项协议已经过9年谈判，但达成的希望看似依然渺茫。

怀特表示：“如果阿博特继续采用上任以来的相关战略和政治问题政策，我认为中国很可能会越走越远，以致拒绝签署协议，或者至少会放缓谈判进程。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。