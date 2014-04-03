澳洲总理将出访北亚三国，达成贸易协议任重道远

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼4月2日 - 澳洲总理阿博特希望在即将成行的北亚出访中与日本敲定一项自由贸易协议，但他必须就亚太地区的地缘政治紧张关系在日本和中国之间找到折衷路线。
阿博特将于周六启程，开始包括日本、韩国、中国在内的北亚之行。中国是澳洲最大的出口市场，其后是日本和韩国。
阿博特上周在堪培拉的亚洲协会(Asia Society)发言时表示：“这是我们所致力发展的贸易三重彩。”
就在去年年末与韩国达成自由贸易协议以后，阿博特希望在经过7年的会谈后与日本签署类似协议，并在本次为期一周的访问中与中国就达成更为自由的贸易协议取得实质性进展。
澳洲国立大学战略研究教授怀特(Hugh White)表示，阿博特在中国和韩国被视为“亲日派”，这使阿博特此行在平衡日本与邻国关系方面非常艰难。
怀特表示：“阿博特的问题在于，如果他希望对韩国和中国的访问进行顺利，他就不得不与日本保持距离，不得不在他迄今的挺日立场上有所保留。”
自从去年9月上任以来，阿博特常常谈论到澳洲与日本的关系，称日本是澳洲“在亚洲最好的朋友”，他还邀请日本首相安倍晋三今年晚些时候在国会发表演讲。
阿博特近来表示，澳洲与日本的关系是“全球历史上最互利互惠的双边关系之一。”而称澳洲与中国的关系是“战略伙伴关系”。
“随着自由化从经济蔓延至中国人生活的其他方面，我相信澳洲将成为中国人民和中国政府一个值得珍惜的朋友和战略伙伴。”
阿博特的此类言论让澳洲深陷亚太地区的政治分歧中。中国和日本在领土和其他问题上长期不和。
阿博特当选时承诺要用一年时间与中国达成自由贸易协议，该项协议已经过9年谈判，但达成的希望看似依然渺茫。
怀特表示：“如果阿博特继续采用上任以来的相关战略和政治问题政策，我认为中国很可能会越走越远，以致拒绝签署协议，或者至少会放缓谈判进程。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0