澳大利亚外长称动荡局势推动日澳加强战略合作

路透东京2月16日 - 澳大利亚外长毕晓普（Julie Bishop）周二称，亚洲以及世界其他地区近期的经济和政治动荡，正推动日本和澳大利亚加强战略合作。

“澳大利亚将安然渡过全球和地区动荡时期，但这意味着我们与日本这样的可靠伙伴之间关系变得格外重要，”毕晓普在东京发表演讲时说道。她周一与日本外务大臣岸田文雄会面。

这是毕晓普第五次访问日本，她周二晚些时候将前往北京，与中国官员会面。

澳大利亚在与日本加强安全合作的同时，亦寻求加深与中国的经济关系。

日本希望澳大利亚加强两国安全合作的意愿有助于日本向澳大利亚推销隐形潜艇。

美国鼓励日本与澳大利亚加强安全合作，在中国崛起改变亚太力量平衡之际，美国期望其亚洲盟友在安全方面扮演更重要角色。

毕晓普称，南海紧张局势以及“破坏稳定的随意行为”譬如朝鲜近期火箭发射以及核试验活动，是亚洲面临的挑战。（完）