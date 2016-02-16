澳大利亚外长称动荡局势推动日澳加强战略合作

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透东京2月16日 - 澳大利亚外长毕晓普（Julie Bishop）周二称，亚洲以及世界其他地区近期的经济和政治动荡，正推动日本和澳大利亚加强战略合作。
“澳大利亚将安然渡过全球和地区动荡时期，但这意味着我们与日本这样的可靠伙伴之间关系变得格外重要，”毕晓普在东京发表演讲时说道。她周一与日本外务大臣岸田文雄会面。
这是毕晓普第五次访问日本，她周二晚些时候将前往北京，与中国官员会面。
澳大利亚在与日本加强安全合作的同时，亦寻求加深与中国的经济关系。
日本希望澳大利亚加强两国安全合作的意愿有助于日本向澳大利亚推销隐形潜艇。
美国鼓励日本与澳大利亚加强安全合作，在中国崛起改变亚太力量平衡之际，美国期望其亚洲盟友在安全方面扮演更重要角色。
毕晓普称，南海紧张局势以及“破坏稳定的随意行为”譬如朝鲜近期火箭发射以及核试验活动，是亚洲面临的挑战。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)