日本角逐澳洲潜艇采购项目 日官员言论惹非议

路透悉尼6月4日（记者 Matt Siegel） - 澳大利亚颇具影响力的独立参议员塞诺芬（Nick Xenophon）周四抨击日本防务官员，后者声称澳大利亚没有能力在本土建造日本设计的高科技潜艇。

德国蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）(TKAG.DE)以及法国的DCNS与日本竞争澳大利亚500亿澳元的潜艇采购项目。

日本在多方竞逐中呼声甚高，但面临澳洲要求至少部分舰船在南澳大利亚建造的压力。

但日本前潜艇部队指挥官Masao Kobayashi周三质疑澳大利亚在本土建造潜艇的能力。

他对澳大利亚广播公司称：“他们没有足够的技术工人来生产高强度钢，这甚至在日本也非易事。”

日本另一位潜艇舰长Toshihide Yamauchi亦质疑澳大利亚是否有能力维护日方敏感的知识产权。

他说：“我们担心一旦我们的技术到了澳大利亚，就可能被泄露给中国。”

南澳大利亚州参议员塞诺芬对前述日方官员言论大加抨击，怒斥其“丢人现眼”。

他说：“大家都知道，德国和法国团队都愿意、并且有能力在我国建造先进的、超可靠的潜艇。”

“日本看来是在找借口，想要将澳大利亚纳税人的500亿澳元几乎全花在日本。”

澳大利总理阿博特急切希望深化与日本的安全合作，反映出在中国军力日益强大之际，美国希望盟友日本和澳大利亚能在亚洲安全方面发挥更重要作用。

但阿博特在国内面临强大的政治压力，国内呼吁留住潜艇项目将创造的数以千计制造业就业岗位，而日本以前似乎也愿意在潜艇究竟在哪里建造方面作出妥协。

塞诺芬称，日方官员此番言论表明日本根本就没准备好参与澳大利亚此项国防采购项目。

他说：“日本以前从未出口过潜艇，这些言论表明他们压根力不能及。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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