焦点：澳洲11月就业人口增幅为逾15年来最大 外界怀疑数据可靠性

路透悉尼12月10日 - 澳洲11月就业人口增幅为逾15年来最大，失业率则微降至19个月低位，但数据如此令人惊艳，结果是引发外界怀疑其可靠性。

在澳洲统计局公布11月就业人口增加7.14万人，远优于预估的减少1万人后，澳元跳涨。

这是连续第二个月就业人口劲增，10月增加了5.61万人。两个月份的数据相加起来，创下28年来最高的两个月合计增幅。

惊喜接二连三，失业率降至5.8%，分析师原预估为升至6.0%；就业参与率跳升至65.3，为2012年以来最高。

摩根大通分析师Tom Kennedy表示，“10月数据就让我们觉得好得难以置信，今天的数据又比之好出很多。”

“因此连续两个月数据非常之好，不过情况很难就此明确，因为经济成长仍然相当疲软。”

今年至9月澳洲经济增长2.5%，低于通常被认为“正常”的3.0%-3.25%。

澳洲统计局的就业调查曾经有问题，向上及向下都曾大幅修正。统计局表示，10月和11月新引入调查样本的人就业及参与率高于平均水平，这可能在12月的样本去掉。

不过数据从表面看是强劲的，市场的反应是降低再次降息的机率，提振澳元兑美元涨近0.01,至0.7318美元。

银行间利率期货现暗示，明年有三分之一的机率降息，低于之前的三分之二。

**这是服务业经济**

就业意外具有韧性是澳洲央行抵住压力，不调降2%的指标利率的主要原因。

11月数据显示，就业按年增长提高至3.0%。美国为1.9%，该国就业市场强劲可能令美联储下周进行近10年来首次升息。

衡量劳工需求的领先指标也预示就业市场升温，但没有就业报告显示出的那么强劲。

虽然矿产商一直在缩减开支，但即便是在行业巅峰时期，也仅占全部就业数量的2%左右。

而服务业就业人数则在以几乎每年25万人的速度扩张，以保健、专业与科技服务、食宿、休闲娱乐和交通运输最为突出。

人口老龄化正稳步推升对保健服务的需求，该行业是就业人口最多的单一行业。

澳元贬值和亚洲中产阶层的崛起为旅游业吹来暖风。10月来自中国的游客数量较上年同期增加20%，在澳洲的消费总额估计超过77亿澳元。

建筑、工程和技术服务业就业人数增幅集中在两个人口最稠密的州，即新南威尔士州和维多利亚州，在很大程度上归因于房屋建造活动火热，以及多项大型基建项目正在进行。(完)