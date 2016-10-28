中房置业联手澳洲女首富竞购澳洲S. Kidman胜算增大 因对手退出

路透悉尼10月28日 - 据澳洲媒体周五报道，该国一个畜牧业家族团体退出竞购S. Kidman & Co，这使得澳洲女首富Gina Rinehart与上海中房置业股份有限公司联手收购的胜算加大。

据澳洲广播公司报道，该国四个富有的畜牧家族撤回3.86亿澳元的竞购计划。

Gina Rinehart和上海中房置业股份有限公司本周将他们的收购价提高至3.865亿澳元(2.95亿美元)。

S. Kidman & Co从事农场和畜牧业，它拥有的土地相当于韩国的面积。该公司的命运引发外界关注，因为涉及将澳洲农业和其他重要资产出售给外国投资者这个敏感议题。(完)