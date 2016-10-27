上海中房置业和澳洲女首富提高对S. Kidman的收购价

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透悉尼10月27日 - 澳洲女首富Gina Rinehart和中国房地产开发商--上海中房置业股份有限公司周四表示，将澳洲S. Kidman & Co的收购价提高至3.865亿澳元(2.95亿美元)。
此前的收购报价为3.65亿澳元。之前澳洲四个畜牧家族提出以3.86亿澳元的收购报价。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。