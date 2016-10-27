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国际财经 | 2016年 10月 27日 星期四 14:51 BJT

上海中房置业和澳洲女首富提高对S. Kidman的收购价

路透悉尼10月27日 - 澳洲女首富Gina Rinehart和中国房地产开发商--上海中房置业股份有限公司周四表示，将澳洲S. Kidman & Co的收购价提高至3.865亿澳元(2.95亿美元)。

此前的收购报价为3.65亿澳元。之前澳洲四个畜牧家族提出以3.86亿澳元的收购报价。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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