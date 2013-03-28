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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 15:06 BJT

澳洲金融：将取消银行间利率定价委员会，为Libor案后首个改革的主要市场

路透悉尼3月28日 - 鉴于有多家银行退出澳洲银行间利率定价委员会，澳洲决定取消这个定价机制。于是，在伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵丑闻发生以后，澳洲将成为全球首个放弃这种有争议定价体系的主要金融市场。

澳洲计划的新定价机制将以实际市场交易的参考利率作为基准，与本月初全球多家央行提出的建议相符，并且可能为其它市场采取类似的改革行动奠定基调。

自从Libor丑闻爆发且涉案银行被处以巨额罚金以来，全球监管者都在寻求改革原有的利率定价机制。

澳洲金融市场协会(AFMA)表示，打算避开委员会，直接通过经纪商和电子市场的报价来进行定价。（完）

(编译 高琦 审校 沈以文)
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