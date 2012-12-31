澳洲金融: 贷款市场的迟滞人气或持续至2013年--基点

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透新加坡12月31日 - 债市信息服务企业--基点报告称,2012年澳洲贷款规模下降25%,至800亿美元,贷款交易147宗,不及2011年的辉煌表现,因再融资活动干涸,且全球前景不确定导致企业远离新的并购案.澳洲是亚太地区第二大贷款市场,仅次于日本.
银行方面表示,这样迟滞的市场人气可能持续至2013年.
"未来的再融资交易会偏少,因为澳洲企业在再融资方面一向及早行动,他们资产负债表上待完成的再融资任务有限,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)的澳洲银团贷款主管Sean Joseph说.
银行方面称,预计2013年交易清淡,可能继续压低贷款利率.他们表示,一家BBB评级公司的三年期贷款利率目前约为165-175个基点,以后可能会下降约5-10个基点.(完)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)