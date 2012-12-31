澳洲金融: 贷款市场的迟滞人气或持续至2013年--基点

路透新加坡12月31日 - 债市信息服务企业--基点报告称,2012年澳洲贷款规模下降25%,至800亿美元,贷款交易147宗,不及2011年的辉煌表现,因再融资活动干涸,且全球前景不确定导致企业远离新的并购案.澳洲是亚太地区第二大贷款市场,仅次于日本.

银行方面表示,这样迟滞的市场人气可能持续至2013年.

"未来的再融资交易会偏少,因为澳洲企业在再融资方面一向及早行动,他们资产负债表上待完成的再融资任务有限,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)的澳洲银团贷款主管Sean Joseph说.