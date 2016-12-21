焦点：澳洲将迎来并购活动繁荣年 尽管外商投资限制或打击人气

路透悉尼12月21日 - 澳洲的私有化趋势料将在2017年吸引数以10亿美元计的收购资金流入，为企业顾问预料中的交易繁荣年再添一把火，尽管对外国收购者的潜在限制可能会抑制并购活动。

四名企业顾问向路透表示，除基础设施领域的私有化潮流外，很可能还会出现许多规模较小的交易，涉及那些竭力在初创企业颠覆产业格局的时代里保持竞争力的公司。基础设施领域的私有化在一定程度上是为了缩小公共预算赤字。

“现在没有足够的交易满足基础设施投资者的胃口，”安永的大洋洲交易顾问服务管理合伙人David Larocca说。

西澳州可能成为下一个有意外收获的州--如果该州政府在3月赢得连任，就可能从弗里曼特尔港(Port of Freemantle)的出售中获得多达20亿澳元(15亿美元)。此前，维多利亚州9月以97亿澳元出售墨尔本港，一个月后新南威尔士州通过出售Ausgrid获得162亿澳元。

Ausgrid出于国家安全的考虑没有售给出价更高的中港投资者、而是卖给了当地养老基金；西澳大利亚州也通过公开上市出售Western Power股权，而不是直接出售。

Ausgrid之后，联邦政府对明年40亿澳元出售新南威尔士州电网Endeavour Energy的外国投资施加了限制。企业顾问称，这种情况可能会限制并购交易的参与度，降低估值。

“对于(外资)参与可能会出问题的环节，会更加紧张一些，”花旗的澳洲和新西兰投行主管Aidan Allen称。

“但我们的感觉是，政府在努力提高透明度，”他指的是Endeavour。

**忙碌的银行**

汤森路透数据显示，2016年迄今宣布的澳洲并购交易额为1,200亿美元，其中电力、基建和交通运输领域占约30%。澳洲整体并购交易较上年同期仅下滑1.2%。

对于明年，EY称对澳洲和新西兰客户的调查显示，96%的受访者预计总体并购将持稳或提高。此外，65%的受访者称他们已经确定了五个或更多的潜在收购目标。

各个企业在过去六个月举行的股东年度大会上对股东表示，他们正在研究并购机会，其中包括财富管理公司IOOF Holdings Ltd(IFL.AX)和矿商South32 Ltd(S32.AX)。

Flight Centre Travel Group Ltd(FLT.AX)告诉股东，计划通过并购或建立合作伙伴关系来扩大中国的业务。农业化学品制造商Nufarm Ltd(NUF.AX)称，该行业并购潮意味着资产可能被出售。

贝克·麦坚时国际律师事务所澳洲资本市场主管David Holland表示，“现在很多律所和银行都忙于”潜在的并购交易，“很多并购交易将需要筹资。”

**外资的疑虑**

可能吸引外资对国内投资的交易案包括Wesfarmers(WES.AX)有意出售两座矿场。消息人士说，这桩交易可能售得逾20亿澳元--部分市场观察人士认为，这样的前景暗示，不断攀升的大宗商品价格或将令澳洲矿业交易在走过三年颓势后加速重归繁荣。

但Ausgrid的出售决定让中港以外的投资者也吓了一跳。一位专精于基础设施并购案的投行人士说，大型加拿大养老基金如今已把澳洲视为较具风险的市场。该位人士因未获授权公开发言而要求匿名。

加拿大魁北克储蓄投资集团(CDPQ)并未回覆置评要求；加拿大养老基金(CPPIB)也不作评论。安大略教师退休基金表示，仍把澳洲看作是“优秀且具吸引力”的目标市场。(完)