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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:26 BJT

澳洲个股: 麦格理预计2013年度获利增长10%,不及市场预估

* 公司2013年获利预测不及市场预估的约8.37亿澳元

* 年金业务表现良好,资本市场低迷

* 现金股权业务"略有获利"

* 税率将从28%升至30%

路透悉尼2月5日 - 澳洲最大的投资银行--麦格理集团 预计2013年获利将增长约10%,不及市场预估,因其交易与投资银行业务疲于应对经济复苏低迷的情况,而且公司税率上升.

麦格理正把业务重点从风险更高的银行产品转向未上市基金等年金类业务、零售银行和租赁业务方面,与此同时该行和其他投资银行还要努力应对全球金融市场疲弱的局面.

"自从我们公布2013会计年度上半年业绩以来,市场环境已经显露一些好转迹象,然而面向资本市场的客户活动依然低迷."麦格理集团首席执行官摩尔在声明中称.

摩尔指出,年金类业务表现不错,麦格理证券的现金股权业务"略有获利".

"市场环境仍不确定,因此我们目前预期麦格理在2013会计年度的获利将会增长大约10%.若市场环境持续改善,业绩还可能更优."

根据汤森路透I/B/E/S,市场预估麦格理2013年度的净利约为8.37亿澳元.该行2012年度的净利为7.3亿澳元.

麦格理还预计,其税率将从28%升至30%,同时来自Corporate部门业务的贡献将会减少,这些也会抑制获利表现.

"市场预期过高."里昂证券分析师Brian Johnson表示,并补充道高于预期的税率显然影响巨大.

他在谈及麦格理股价时说,"随着市场看法的下降,(股价)也将走低."

麦格理股价在过去12个月中上涨约55%,并于周一触及两年高点.(完)
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