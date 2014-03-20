澳洲称显示疑似失联客机残骸的卫星图像“模糊不清”

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透悉尼3月20日 -澳洲海事安全局(AMSA)周四称，卫星图像显示的疑似马来西亚失联飞机残骸“模糊不清”，其中最大尺寸达24米。
“物体尺寸适中，可能表面还有海水上下冲刷，”AMSA紧急反应部门主管John Young向记者表示。
澳洲已经派出四架飞机和两艘船只，前往南印度洋的南部搜索区域。本周稍早，该国根据卫星图像确定了搜索区域。
Young称，搜索海域“水深达数千米”，而且能见度较低，将妨碍搜寻行动，不过天气条件适宜。(完)
(编译 朱晓军；审校 郑茵)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。