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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:34 BJT

澳洲金融：央行决议前澳元大涨走势中不存在市场失当行为--监管机构

路透悉尼5月4日 - 澳洲证券监管机构周一表示，针对澳洲央行最近会议公布利率决定前澳元交易情况的调查，未发现市场失当行为。

上个月澳洲央行宣布利率决定前几分钟，澳元汇率大涨。该央行当时并未降息，令一些人感到意外。

这种走势令人怀疑可能存在操纵交易行为。

“初步调查结果显示，央行宣布利率决定前的澳元汇率走势，是在央行决议即将出炉前流动性较低的情况下，正常的市场操作，”澳洲证券和投资委员会(ASIC)在声明中说。

“决议公布前流动性提供方减少，这在所有市场都属正常情况，迄今为止调查的大部分交易与自动交易账户解除仓位相关，这些交易都是根据风险管理逻辑做出，不存在失当行为。”(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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