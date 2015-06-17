澳大利亚将调整投资移民政策 料引导资金流向小盘股

路透悉尼6月17日 - 澳大利亚基金经理急切期待受益于该国新的重大投资签证（SIV）政策，因新政策将促使投资移民申请者资金流向小盘股，且继续禁止申请者直接投资房地产。

一些移民专家怀疑调整后的SIV政策是否还具吸引力，但许多人认为，收紧投资移民政策不会挡住海外富人申请移民澳大利亚的步伐。

逾90%的SIV申请者是中国人，他们想移民澳大利亚，主要是为了追求更理想的生活方式，也有的可能是想躲避中国国内的反腐冲击。

“我听说中国人还是会来（澳大利亚）。我知道，许多人只要能获得签证，愿意牺牲投资回报。”墨尔本一位不愿具名的移民律师说。

业内人士称，基金经理在等待新政策正式出台，新政策应从7月1日起生效，包括摩根士丹利(MS.N)和麦格理(MQG.AX)在内的十几家机构正规划新产品或者调整目前产品。

投资移民新规将继续禁止直接投资房地产，但有人士担心新规可能导致小盘股过热，因此项新股可望刺激大量资金流入小盘股。

悉尼咨询公司Basis Point预计，SIV新政实施后，每年将有10亿澳元流入小盘股基金；流入风投基金的规模可望达3.5亿澳元，是去年的3.5倍。

移民律师称，虽然投资移民新规收紧了限制，但比起其他一些国家还是更具吸引力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。