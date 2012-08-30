澳洲矿企仍在投资 但荣景完结担忧打击股价

* 澳洲第二季企业资本支出增3.4%,超过预期

* 钻探商Boart Longyear预计采矿行业动荡,其股价暴跌37%

* 中国宝钢认为铁矿石需求不会很快回暖

* 铁矿石价格沉在三年低点,给矿商带来压力

路透悉尼8月30日电---澳洲资源行业创纪录规模的投资计划,并没有能够打消投资者对长达10年的矿业繁荣尾声已近的担忧.目前有关资源行业的各种警告频现,同时矿业股随着大宗商品价格急剧走低.

钻探承包企业--Boart Longyear(BLY.AX)首当其冲受到了投资者上述担忧情绪的打击.在大砍全年获利预估後,周四该公司股价暴跌超过三分之一.Boart将下调财测归因于对全球采矿活动放缓的预期.

"各种不确定性…使我们的矿业客户对待手头资本更加谨慎,"该公司执行长Craig Kipp称.

从铁矿石到煤等多种关键商品的价格急剧走低,加之包括必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)在内的矿商宣布搁置一些项目计划,都引发了关於澳洲资源荣景已经完结的讨论.

多数行业人士给上述预期泼了冷水,声称中国快速且长期的城市化进程,会继续推动工业金属的强劲需求.

"我们一直都能卖光全部所能生产的,"Fortescue Metals Group (FMG.AX)首席执行官Nev Power称.Fortescue是排在力拓和必和必拓之後的澳洲第三大铁矿石厂商,大部分营收来自中国.

"目前我们的销售已经一直排满到9月,而且也排至10月,"Power称."同样我们的客户在开具信用证方面没有任何困难."

周四澳洲政府公布的数据看似支持这样的观点.

受资源行业引领,澳洲2012/13年度的企业资本支出计划增至创纪录的1,815亿澳元(1,870亿美元),相当於澳洲1.4万亿澳元年度国内生产总值(GDP)的13%还多.第二季资本支出增长3.4%,超过预期.

"矿业繁荣还没画上句号,"摩根大通首席分析师Stephen Walters称,"我们看到部分大宗商品价格下跌,因此价格方面是在走软,但投资面仍显得十分强劲."

不过,这次投资数据的上修幅度不如从前,表明支出增速放缓,而这促使分析师有些谨慎地看待较长期前景.

"刚进入矿业荣景时,你惊讶于资本支出计划如此庞大,而等到荣景结束,你会惊讶于支出减少的速度之快,"瑞银利率策略师Matthew Johnson称,"风险在於支出会持续减少,但现在就断言还为时尚早."

**大宗商品价格下滑**

澳洲央行预计,随着高达2,700亿美元的多个项目开始运行,矿业投资在国内生产总值(GDP)中的比重未来两年将到达约9%的峰值,之後这个比例会下降,至少部分将被出口上升取代.

不过,大宗商品价格大跌之势并无放缓迹象,指标铁矿石合约价格周三连续第10日下降,触及近三年来的最低.

Fortescue的Power预计,铁矿石价格急速下滑的情况或将在几个月内结束,随後将反弹至每吨120美元左右的底价.

Power还表示,他预计中国钢铁产量将下降,且铁矿石库存会减少,因价格偏低迫使成本较高的中国铁矿石生产商减产.

"目前我们还未看到很大规模的减产,"他对悉尼矿业俱乐部表示,"我预计产量还会再减少一些."

中国宝山钢铁一位高层人士说,全球铁矿石需求将不会成长,甚至可能在下半年出现下滑,而供应仍在增长.

"这肯定是和我们之前大宗商品景气循环不一样的阶段,"Alleron基金经理人Steven Robinson称."(铁矿石)价格下跌速度相当快,所以它会跌到什麽程度的不确定性,是目前造成市场担心的原因."

全球第二大铁矿石厂商力拓(RIO.AX)(RIO.L)股价跌破50澳元,为三年多来首见.规模较小的对手Atlas Iron(AGO.AX)和铁矿石开发商Sundance (SDL.AX)股价分别下跌约5%,此前铁矿石价格跌至逼近每吨90美元.

Fortescue的Power说,他有信心在中国港口及钢厂的库存耗尽之後,铁矿石价格在未来一两个月可弹回至每吨120美元的水平.(完)

--编译 隋芬/田建华/许娜/王翔琼/李婷仪;审校 王兴亚/隋芬/蔡美珍

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