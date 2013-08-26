华裔企业家在澳大利亚打造矿业帝国

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼8月25日(记者 James Regan) - 任杰瑞(音)之前是中国的一名大宗商品交易员，但现在的他已经悄然在澳大利亚内陆打造了一座矿业帝国。他对澳大利亚大宗商品资源荣景期已经结束的传言表示不屑。

由于某些矿企亏损严重，任杰瑞获得了澳大利亚最偏远地区数以百万计英亩土地的勘探权，再加上他与中国的渊源，这可能让他很快成为超级富豪。

任杰瑞说：“如果你知道该朝哪个方向看，澳大利亚还有大把的金钱和机会。”

任杰瑞私人控股公司Australian Oil & Gas持有7,000万英亩土地勘探权中75%的股权。

他的探勘执照北到热带城市达尔文(Darwin)海岸附近富含原油的海洋，向南穿越塔纳米沙漠至内陆小镇Alice Springs。塔纳米沙漠也是澳大利亚尚未开发的最后一片土地之一。

任杰瑞在澳大利亚北领地的矿业经营已经斩获丰厚利润。

利用在中国工业领域的人脉，任杰瑞获得了向中国出口铁矿石、钛铁矿和其他矿物等订单，且多数是通过北领地罕有人用的达尔文港。达尔文是距离亚洲最近的澳大利亚城市。

他旗下的公司之一本月将开始向中国出口用于制造铝合金飞机零部件和油漆颜料的钛铁矿。另外两家公司准备挖掘铁矿石。还有一家企业已经开始提供用于食品包装的铝箔容器。

任杰瑞表示：“不出任何差错的话，中国经济仍然在发展，他们依然是澳大利亚矿产资源的市场。所谓资源荣景期终结的传言是愚蠢的。”任杰瑞定期带领代表团前往中国寻找新的投资机会。(完)