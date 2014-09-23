全球金属：2015年下半年铜市将更为均衡--五矿资源CEO

路透墨尔本9月23日 - 五矿资源 首席执行官(CEO)Andrew Michelmore周二表示，全球铜市过剩规模可能低于预期，而且过剩持续的时间可能比预期要短，因新矿供应推迟且需求复苏。

Michelmore在一个资源会议间隙表示：“...我预计明年下半年市场将变得更为平衡。”

路透调查显示，分析师预计全球铜市明年料供应过剩约28.5万吨。

Michalmore称，中国对住宅和基础设施的公共投资以及美国经济开始复苏，将帮助提振铜需求。

“美国经济正在回升...从房屋再投资以及新屋开工体现出来，”他说，“因此铜将第一个回升。我认为铜需求状况良好并将增加。”

五矿资源及其中资伙伴以70亿美元从嘉能可 手中收购了秘鲁的Las Bambas铜矿。该铜矿是全球最大铜矿之一，将于2015年开始投产，头五年料生产200万吨铜精矿。(完)