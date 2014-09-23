全球金属：2015年下半年铜市将更为均衡--五矿资源CEO

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透墨尔本9月23日 - 五矿资源 首席执行官(CEO)Andrew Michelmore周二表示，全球铜市过剩规模可能低于预期，而且过剩持续的时间可能比预期要短，因新矿供应推迟且需求复苏。
Michelmore在一个资源会议间隙表示：“...我预计明年下半年市场将变得更为平衡。”
路透调查显示，分析师预计全球铜市明年料供应过剩约28.5万吨。
Michalmore称，中国对住宅和基础设施的公共投资以及美国经济开始复苏，将帮助提振铜需求。
“美国经济正在回升...从房屋再投资以及新屋开工体现出来，”他说，“因此铜将第一个回升。我认为铜需求状况良好并将增加。”
五矿资源及其中资伙伴以70亿美元从嘉能可 手中收购了秘鲁的Las Bambas铜矿。该铜矿是全球最大铜矿之一，将于2015年开始投产，头五年料生产200万吨铜精矿。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。