关矿容易善后难：环境修复费用令出售矿场成难题

路透墨尔本5月20日 - 由于大宗商品价格长期低迷，大型矿商现金吃紧，正想办法通过出售矿井，来回避关闭矿井要付出的数亿美元费用。然而环境修复的成本攀升，令其难以达成交易。

尚在等待买家垂青的矿场，生产并未停歇，这加剧了低迷市场的供应过剩，比方说煤炭。

又或者像镍，生产商在亏损状态下仍进行生产，以逃避关矿的费用。

“随着(环境修复)临近，数字越来越大。这肯定影响很多公司的计划，甚至是大公司，”咨询公司EY合伙人Gavin Buckingham称。

中国五矿资源(1208.HK)的故事具有警示意义，该公司在澳洲最大的露天锌矿Century去年在停产的几个月前，随着关闭矿场涉及的问题逐渐清晰，不得不将关矿的成本拨备提高60%至3.78亿美元。

上述工作包括废料堆的整固与一个蒸发池和一个尾矿坝的恢复，但不涉及方圆3.5平方公里的露天矿的填埋。

五矿资源正试图出售该矿的一部分、至少是基础设施，以帮助降低或支付恢复工作成本。

全球最大矿企必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)去年一下子将环保债务减少了约25%。该公司将数座矿甩给新公司South32 (S32.AX)，使总环保债务降至67亿美元。

必和必拓仍未摆脱亏损的镍矿业务Nickel West，主要因没有找到买家，预计关闭该业务需要负债10亿美元。必和必拓澳洲总裁Mike Henry近期表示，会继续运营该矿，同时希望未来出售或关闭该矿。

“退出该业务的障碍远超继续运营带来的损失，”熟悉Nickel West的一位澳洲矿业管理人士称。

其他公司也在零星出售矿产，例如英美资源集团 (AAL.L)、淡水河谷 (VALE.N)(VALE5.SA)和力拓 (RIO.AX)(RIO.L)。力拓目前在五大矿企中的闭矿负债最为沉重，为84亿美元。

**交易告吹**

力拓希望出售位于昆士兰的Blair Athol煤矿，该矿在经历了30年的开采后自2012年开始处于闲置状态。2013年力拓曾想将其连同环保债务一同出售给Linc Energy，但由于缺乏融资而告吹。

“目前有一些企业，尤其是规模较小的企业，会以不同方式评估项目可行性，而且很可能有人有兴趣收购这个项目，”力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)5月5日向股东表示。

同样地，博地能源(Peabody Energy) (BTUUQ.PK)曾两次同意出售旗下Wilkie Creek矿，但都因5,500万美元的环境债务使得买家无法筹到足够资金而作罢。

随着反煤炭组织锁门联盟(Lock the Gate Alliance)呼吁增加债务要求以覆盖矿场环境修复费用，潜在买家未来的成本可能更不确定。

昆士兰州政府从力拓那里获得8,000万澳元(5,800万美元)融资保证，以支付Blair Athol环境修复费用，但锁门联盟估计，根据州政府的指引，融资保证应该高达1.6亿澳元。

力拓及昆士兰州政府回答路透提问时，并未对这个较高预估置评。

清理成本预估出现分歧可能是交易面临的一个重要阻力，它将影响买家对估值的看法。

“通常质量较好的资产将能卖出，即便要担负环境改造或(其它)负债，因为这些资产能够在这个市场赚钱，”一位拒绝在资产出售过程中具名的银行业人士称。(完)