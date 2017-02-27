焦点：澳洲矿企第四季赚得盆满钵满 可望带动GDP转降为升

2015年11月19日，澳大利亚珀斯，矿业巨头必和必拓年度大会会场外的公司logo。 REUTERS/David Gray

路透悉尼2月27日 - 澳洲企业第四季赚得盆满钵满，因资源价格飙升令矿业企业现金滚滚而来，可望提振整体经济收入，并为政府创造急需的意外财政收入。

澳洲统计局(ABS)周一公布的数据显示，第四季企业总获利较第三季跳增20.1%，这一增幅创有史以来第二高位。矿业企业获利骤增近50%，税前获利增幅更是高达470%。

CommSec的首席经济学家Craig James指出，在本财报季，ASX 200指数成分股公司中有135家公司已公布财报，除八家公司外其余均实现获利。

在获利的公司中，69%的公司当季获利超过上年同期，而该比例的长期平均水平接近60%，这些企业持有的总现金规模增加9%至逾1,080亿澳元。

令人瞩目的是必和必拓(BHP.AX)，这家矿业巨头扭转了上年同期净亏损57亿美元的局面，实现盈利32亿美元。该公司中期派息也增加一倍以上，这些现金将以某种形式进入澳洲经济。

决策人士寄望这些流动性的注入能提供促使投资加速所需的资金。

“澳洲企业的资产负债表情况不错，”James称，“现金水平接近我们追踪的14个财报季的最高水平。”

去年企业投资曾经拖了经济增长的后腿，此时急需这方面的反弹。周一的数据还显示，第四季企业库存增加的步伐放缓，令经济增幅减少约0.2个百分点。

预计周三将公布的数据或显示国内生产总值(GDP)较前季增长约0.7%，扭转了第三季GDP意外下降0.5%的局面。

这样的结果，将使澳洲连续25年未陷入技术性衰退的成绩继续保持下去，且可望超越荷兰目前保持的纪录。所谓的技术性衰退，是指GDP连两季萎缩。

然而，较上年同期料仅平淡增长1.9%，去年下半年经济几乎没怎么扩张。

“看似有合理弹升，但还不到非凡惊人的程度。”澳洲国民银行(NAB)资深分析师David de Garis说。

他指出，第四季薪资报酬实际上是减少的，这种罕见情况可能会抑制消费。

澳洲央行一直高声预期今年底前增长将朝3%加速，因矿业投资长期下滑的形势缓解，且主要出口大宗商品价格上涨的作用渗入经济。(完)