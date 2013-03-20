澳洲液化天然气项目将推高澳元

* 液化天然气出口将成为澳元的正面因素

* 关键商品指数尚未充分体现其影响

* 这意味着澳元汇率的公允价值将进一步走高

路透悉尼3月20日 - 澳洲可能考虑将液化天然气项目作为本国的阿波罗登月计划来实施，这样打比方还算恰当，毕竟该项目可能决定未来数年的澳洲汇率轨道。

虽然这次并没有向美国登月那样吸引来全世界的瞩目，但按照实值计算，澳洲为液化天然气项目支付的2,000亿美元与登月花费基本持平。

澳洲已超过卡塔尔，成为全球最大液化天然气购买国日本的最大供应国，加上还在审查中的1,000亿美元项目，澳洲将成为液化天然气领域的沙特。

今年澳洲液化天然气出口额料超过160亿美元，到2017年将翻两番还多，成为推动澳元走强的全新动力，而当前几无人意识到。

流动性深厚的澳元，是全球第五大交投最活跃的货币，也是体现全球经济成长和大宗商品价格趋势的热门代表。

特别是在液化天然气出口增长如此之快的情况下，用来评估澳元公允价值的标准可能有些保守。

澳洲央行的大宗商品价格指数试图反映澳洲资源出口特定配比的价格变化，与澳元趋势有着高度的关联性。

然而，该指数中的大宗商品权重自2009年以来就没有更新过，那时液化天然气处在萌芽阶段。当时液化天然气仅占指数的5%，仅是黄金所占比例的三分之一。

但液化天然气的成长使其目前在出口收益中的占比几乎与黄金一样大。

澳洲央行将很快更新该指数，权重应会作出一些大调整。

全球交易澳元的银行中，多数银行拥有自己的模型，纳入澳洲央行的大宗商品价格指数。

**澳元和大宗商品指数关联性减弱**

LNG价格一直都很强劲，这在很大程度上是拜日本关闭大部分核电站后的需求增加所赐。日本2011年3月发生的地震和海啸灾难，导致该国关闭了大部分核电站。

运往日本的LNG现货价格较震灾前上涨了91%。日本2012年进口了8,700万吨LNG，较2010年增长四分之一。

能源咨询公司EnergyQuest预估，日本LNG进口中有18%是由澳洲供应的，这使得澳洲超过卡塔尔，首次成为日本最大的供应国。

所有这些都表明，LNG在澳洲央行的大宗商品指数中被低估，权重因此低于应该有的水准。这反过来则说明澳元并不像一些模型暗示的那样被“高估”了。

这可能是澳元和大宗商品指数一向紧密的关联性在去年被打破的原因之一，当时虽然该指数回落，但澳元却在走高。

用国际货币基金组织(IMF)特别提款权进行衡量，澳洲央行的该指数近期有所反弹，但仍较纪录高位149.8点低出近23%。相反，澳元贸易加权指数仅略低于其自1985年以来的最高位。

路透最近的全球调查所访问的51名分析师的预期中值显示，澳元兑美元12个月后料来到1.0100美元附近，这将标志着澳元连续第三年守住或站上平价水准。自1983年实行浮动汇率以来，澳元兑美元均值一直处在0.75美元左右。

如果澳元下跌缓解国内行业，尤其是出口业的竞争压力，澳洲央行当然会青睐澳元下跌。但澳洲央行也并不认为澳元已经高到需要采取行动的程度。

澳洲央行使用的内部模型显示，澳元12月时较公允价值高出约7%，官员称这“略微高估”。

“LNG出口价格持续上涨这方面的变化，已经在澳元/美元公允价值中占到约4美分，”野村驻伦敦外汇策略师Geoffrey Kendrick估算道。

“这方面的影响进一步解释了大宗商品价格与澳元脱钩的原因...可能的话，随着LNG产能扩张速度加快，这种倾向还会增强。”

从2015年开始LNG产量将开始上升，因部分主要项目将投入生产。澳洲政府的主要资源预测机构预计，到2016年，天然气出口数量将增逾一倍，2017年将增长两倍。

这些天然气中已经有很大一部分包含在几十年的销售合同中，定价与原油价格挂钩，这可能使澳元具备石油货币的一些特征。

买家是日本、韩国和中国等电力行业巨头，这可能会使天然气取代当前主要出口商品铁矿石，成为更可靠的摇钱树。铁矿石定价实际上只看中国的需求，因此波动很大。

买家范围广泛，加之合同具有长期性，或可帮助LNG贸易免于重蹈铁矿石覆辙--去年铁矿石现货价格在8-9月间大跌36%，给矿业利润造成严重打击。(完)

(编译/审校 石冠兰/王翔琼/侯向明/程琳/许娜/田建华)

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