焦点：澳洲和新西兰银行业在央行降息之际 提高存款利率以吸引储户

图为多种面值的澳元纸币和硬币。 REUTERS/David Gray

路透悉尼8月16日 - 正当官方指标利率下降之际，澳洲和新西兰的银行却竞相调高存款利率，吸引更多储户上门；这在全球银行界中成为异数。

目前许多国家的利率不是接近零就是负利率，渴求收益的投资人将资金从银行存款转为债券、股票和房地产。

不过银行业者需要存款来为经济增长提供资金，澳洲监管当局也敦促银行业者持有更多长期存款，这类存款被认为风险较低。今年稍晚将有新规则出台。

尽管澳洲和新西兰央行今年均已两度降息，将指标利率调降50个基点，但银行业者贷款利率降幅并没那么大，存款利率反而最多上升了85个基点。

两国央行试图放宽政策，力抗本币升值、经济放缓及房市泡沫，而即将出台的监管规定以及较高的融资成本意味着，银行业将会从中搅局。

显然，新西兰央行总裁惠勒希望“降息政策大多被传导下去，”他在上周的新闻发布会上说；当时各银行将贷款利率下调了5-10个基点。

与此同时，澳洲工商总会(Australian Chamber of Commerce and Industry)敦促银行“向小型企业贷款时尽可能地实施降息政策...因为这将刺激投资，进而创造更多就业。”

四大银行的抵押贷款利率大约在4%，官方隔夜拆款利率位于历史最低水平1.5%。这些银行支付的一年期存款利率在2.4-3%，但分析师预计该利率将进一步上升。

“可能会爆发揽储竞争，”瑞银分析师Jonathan Mott表示。摩根士丹利分析师Richard Wiles则预计会爆发一场“揽储战争”。银行称，对储蓄的争夺是一个时代特征。

对这两个国家来说，提高定期存款规模的难度很大；两国人口数量总计不到3,000万。

数位分析师指出，上调存款利率还将进一步打压贷款息差降至纪录低点。

“在我们看来，息差压力变得更普遍了，”Wiles说，他预测澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)在截至2017年6月的当前年度零售息差将下滑4个基点。

澳洲银行业监管当局将宣布银行的新融资标准，并将从2018年起生效。新的净稳定资金比率(NSFR)假定价格更贵的长期融资比成本较低、期限少于一年的短期离岸融资更加稳定。

要达到该标准并不容易。

澳洲四大行国内存款占总融资的比例，从2007年的40%提高到了现在的约60%。但据穆迪称，那还是比新加坡三大银行的80-90%要低。

据咨询机构EY的数据显示，在香港和中国大陆，该比例分别约为70%和77%。(完)