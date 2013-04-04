调查：澳元和新西兰元料具有韧性

路透悉尼4月4日 - 路透调查周四显示，澳元和新西兰元未来几个月料有韧性，受助于中国经济企稳，且高收益替代选择不足。

54名分析师的预测中值显示，一个月后澳元兑美元料在1.0400美元，到明年这时小幅降至1.0100。澳元兑美元最新报1.0454。

预测的分歧颇大，反映出前景异常不确定。Saxo Bank预计澳元12个月后低至0.80，而野村预计同期处于峰值1.1200。

澳元自1月的峰值1.0600已跌1.4%，但仍处在高位。这是一些分析师和金融市场预计澳洲央行今年稍晚降息25个基点至2.75%的一个原因。

新西兰元料具有同样的韧性，49名分析师预测中值显示，新西兰元兑美元汇率到6月为0.8300美元，12个月后降至0.8070。

新西兰元最新报0.8416美元，2月曾升至18个月峰值。

澳元和新西兰元的强势部分因中国经济增长前景好转，以及投资者对高收益澳洲和新西兰政府公债买兴强劲。

投资者要出脱澳元和新西兰元，必须买进其他币种，但吸引人的替代选择很少。

美国和英国央行一直在通过量化宽松增加货币供应，同时欧洲央行面临再次降息的压力。

现在所有的注意力都集中在日本央行，该行周四稍晚料公布激进举措应对通缩，并提振经济。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 张荻)

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