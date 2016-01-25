澳大利亚拟收紧反洗钱法规 将地产与宝石行业纳入监管

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼1月22日 - 消息人士称，澳大利亚正考虑收紧反洗钱法规，将房地产中介和宝石经销商纳入监管。此前一反洗钱国际组织警告称，非法资金可能正在涌入澳大利亚。

此举可能并非针对任何特定国家，但澳大利亚当局是在中国富裕买家的现金大量涌入后才作出这种回应的。去年股市大跌后许多中国富人“出海”寻求安全港。

地产一直以来是中国买家的关注领域，但近几个月他们却纷纷抢购澳大利亚稀有的粉钻。这是让中国政府忧心的空前规模资本流出的一部分。

位于巴黎的反洗钱国际组织--金融行动特别工作组（FATF）对路透表示，澳大利亚当局缺乏对地产和宝石行业的审查，这对全球打击极端主义分子洗钱和融资构成“逐渐增大的风险”。FATF评估各国打击非法资金流动的能力。

知情人士称，澳大利亚司法部正在评估相关法规以应对这些关切。这些法规目前已经涵盖银行业、汇款与博彩业。

“正进行评估，考虑将法规适用范围延伸至洗钱和恐怖主义风险高的服务，包括由宝石经销商、律师、会计师和地产中介提供的服务，”其中一名知情人士称。“审查报告将推荐改革选项。”

按照澳大利亚法规，外国人可以花费数百万现金购买宝石或者高端地产，无需说明自己的身份或者资金来源。

中国富人最近选中的资产似乎是粉钻。粉钻稀有珍贵，仅占全球钻石市场的0.01%。

财富管理人与宝石经销商称，中国买家正日益涌入澳大利亚抢购粉钻。中国买家已是全球钻石的第二大买家群体。澳大利亚生产了全球90%的粉钻。

澳大利亚尚无粉钻销售的全国数据，但上述消息人士称，坊间有迹象表明近几个月粉钻销售暴增。

“中国富人涌入澳大利亚购买粉钻，购买只在这里产出的最优质、最稀有的粉钻，”澳大利亚钻石经销商俱乐部（Diamonds Dealers Club of Australia）总裁Rami Baron称。

过去五年粉钻价格几乎已经翻倍。珠宝商称，一克拉的顶级粉钻价格或超过100万澳元（69万美元），而一克拉无瑕疵的白钻价格为2.3万澳元。

但Baron称，钻石销售商没有义务询问顾客的资金来源。

“我们全力支持清除行业破坏者的一切举措。但我们既非警察，亦非税务人员。”

中国个人每年的购汇额度为五万美元。但去年中国股市暴跌之后资本外流爆炸式增加，加之人民币意外贬值，导致中国当局担忧资金非法外流。当局已宣布措施加强监管。

中国外汇储备2015年减少5,126.6亿美元，至3.33万亿美元，降幅创下纪录。这反映中国面临的资本外流压力渐增。

专家们称，澳大利亚地产行业的洗钱或者现金走私风险更高，因大多数价格区间的房地产均存在普遍的现金交易。

居外（juwai.com）联合首席执行官Simon Henry称，购买澳大利亚地产的中国买家中，约70%通过现金付款，通过银行付款的不到一成。居外是瞄准中国海外置业买家的最大地产门户。

反洗钱专家称，除了从中国携带成箱的现金之外，许多中国富人使用假发票和地下钱庄向国外转移资金。

“我知道（中国人）通过各种方法绕开限制，譬如利用许多家庭成员和朋友（的身份证）等，”反洗钱专家John Cassara表示。

“但我怀疑他们也使用（地下钱庄）。我也怀疑中国从澳大利亚进口的许多货物价格虚增，这样澳大利亚那头就可收到虚增资金。”(完)