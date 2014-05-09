澳洲富豪街头互殴 各罚500澳元

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透悉尼5月9日（记者 Thuy Ong） - 澳大利亚博彩业巨头帕克（James Packer）与好友媒体巨头金吉尔（David Gyngell）本月早些时候在邦迪滩街头大打出手，各被警方处以500澳元罚款。
两人互殴的照片，上周日流传于世界各地媒体。
据称帕克被打得乌眼青，有媒体报道称当事人后来派人在路边找打落的牙齿。
新南威尔士警方称，警官针对一名46岁男子和一名48岁男子的“攻击性行为”发出了通知，媒体称就是帕克和金吉尔。
帕克已初步获准在悉尼建一家奢华酒店。若被刑事定罪，可能影响其商业扩张计划。
警方称，若二人对警方通知均无异议，将需缴纳罚款，但不会留下刑事犯罪案底。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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