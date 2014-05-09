澳洲富豪街头互殴 各罚500澳元

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼5月9日 - 澳大利亚博彩业巨头帕克（James Packer）与好友媒体巨头金吉尔（David Gyngell）本月早些时候在邦迪滩街头大打出手，各被警方处以500澳元罚款。

两人互殴的照片，上周日流传于世界各地媒体。

据称帕克被打得乌眼青，有媒体报导称当事人后来派人在路边找打落的牙齿。

新南威尔士警方称，警官针对一名46岁男子和一名48岁男子的“攻击性行为”发出了通知，媒体称就是帕克和金吉尔。

帕克已初步获准在悉尼建一家奢华酒店。若被刑事定罪，可能影响其商业扩张计划。

警方称，若二人对警方通知均无异议，将需缴纳罚款，但不会留下刑事犯罪案底。（完）