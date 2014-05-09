澳洲富豪街头互殴 各罚500澳元

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼5月9日 - 澳大利亚博彩业巨头帕克（James Packer）与好友媒体巨头金吉尔（David Gyngell）本月早些时候在邦迪滩街头大打出手，各被警方处以500澳元罚款。
两人互殴的照片，上周日流传于世界各地媒体。
据称帕克被打得乌眼青，有媒体报导称当事人后来派人在路边找打落的牙齿。
新南威尔士警方称，警官针对一名46岁男子和一名48岁男子的“攻击性行为”发出了通知，媒体称就是帕克和金吉尔。
帕克已初步获准在悉尼建一家奢华酒店。若被刑事定罪，可能影响其商业扩张计划。
警方称，若二人对警方通知均无异议，将需缴纳罚款，但不会留下刑事犯罪案底。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。