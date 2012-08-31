新闻人物：澳洲矿业大亨选在中国实现“泰坦尼克号”梦想

路透澳大利亚库鲁姆8月29日电（记者 James Regan）---澳大利亚矿业巨头帕尔默（Clive Palmer）对未来有一个憧憬，而且希望能在中国实现。

帕尔默曾从法律院校辍学，通过向中国销售矿产品打造了自己的财富帝国。如今，他带着对快速增长的中国经济的笃信，想让一家中国船厂建造他的梦想项目--几乎完全复制泰坦尼克号（Titanic）的船只。

上周，他派出自己的私人飞机和一个宾利车队带着媒体记者，来到自己位於澳大利亚海岸的一个高尔夫球场，宣传他关於建造这艘大船的计划。

帕尔默是一位言语诙谐、白手起家亿万富翁，为了引起对该项目的兴趣，他向到场的人士送了100年前随泰坦尼克号葬身海底的蓝花餐盘复制品。他的这个项目一直遭到一些媒体的质疑。

他的梦想是让泰坦尼克2载着好莱坞的明星、他认识的中国领导人、还有当年泰坦尼克号上乘客的後人，巡航驶入纽约港，他还希望中国海军护卫舰和英美舰队届时能为这艘新船护航。

“为什麽不能建泰坦尼克？”他反问道，“我已经58岁了，我有钱，不在乎成本。”

帕尔默称，他旗下的船运公司Blue Star Line Pty Ltd已与中外运旗下的金陵船厂达成建造泰坦尼克2的“谅解备忘录”。

他指出，新船与原版规格大小相同，有840个船舱，九层甲板，还会有更多安全设施，包括现代化的救生艇，稳定性也会提高。

据帕尔默称，如果一切按计划进行，四年後泰坦尼克2将从英国南安普顿港（Southampton）开始她的处女航，驶往曼哈顿港。“最大的不同是，我们的船将不会沉没，最终还会作为商业企业赚钱。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：

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