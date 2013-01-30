澳大利亚总理吉拉德称9月举行大选

澳大利亚总理吉拉德周三发表2013年的首次重要讲话，宣布将在9月14日举行全国大选，这令选民感到惊讶。澳大利亚按规定须在年底举行大选，但吉拉德称她想通过现在确定大选日期，消除政治不确定性。吉拉德称，澳大利亚总督将于8月12日解散议会。图为资料图片。路透