滕博尔取代阿博特 将成为澳洲八年来第五位总理

澳洲将迎来八年内的第五位总理，执政的自由党领导人阿博特在周一的投票中败给老对手滕博尔。之前几个月党内明争暗斗，阿博特的选民支持率不断下滑。滕博尔在党内秘密投票中以54票对44票击败阿博特。投票过后，阿博特面无表情地走出办公室，没有对记者发表讲话。路透