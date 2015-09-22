澳大利亚新内阁就职 迎来史上首位女防长

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透悉尼9月21日（Matt Siegel） - 澳大利亚参议员玛丽斯·佩恩（Marise Payne）周一宣誓就任国防部长，成为澳洲历史上第一位女防长。
上周，澳大利亚新任总理滕博尔（Malcolm Turnbull）以管理混乱以及支持率低为由，向前总理阿伯特的执政党党首地位发起挑战，并在自由党的党内投票中获胜。
滕博尔的内阁周一宣誓就职，女性面孔多是这届内阁的特点。这届内阁有五位女性，是上届内阁女性人数的两倍有余。
滕博尔作出与以往决裂的象征性举动，弃用了几位被外界认为与年迈的前总理霍华德（John Howard）关系密切的部长。
佩恩取代上任不到一年的安德鲁斯（Kevin Andrews），出任澳大利亚国防部长。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。