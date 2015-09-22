澳大利亚新内阁就职 迎来史上首位女防长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼9月21日（Matt Siegel） - 澳大利亚参议员玛丽斯·佩恩（Marise Payne）周一宣誓就任国防部长，成为澳洲历史上第一位女防长。
上周，澳大利亚新任总理滕博尔（Malcolm Turnbull）以管理混乱以及支持率低为由，向前总理阿伯特的执政党党首地位发起挑战，并在自由党的党内投票中获胜。
滕博尔的内阁周一宣誓就职，女性面孔多是这届内阁的特点。这届内阁有五位女性，是上届内阁女性人数的两倍有余。
滕博尔作出与以往决裂的象征性举动，弃用了几位被外界认为与年迈的前总理霍华德（John Howard）关系密切的部长。
佩恩取代上任不到一年的安德鲁斯（Kevin Andrews），出任澳大利亚国防部长。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”