澳大利亚新内阁就职 迎来史上首位女防长

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼9月21日（Matt Siegel） - 澳大利亚参议员玛丽斯·佩恩（Marise Payne）周一宣誓就任国防部长，成为澳洲历史上第一位女防长。

上周，澳大利亚新任总理滕博尔（Malcolm Turnbull）以管理混乱以及支持率低为由，向前总理阿伯特的执政党党首地位发起挑战，并在自由党的党内投票中获胜。

滕博尔的内阁周一宣誓就职，女性面孔多是这届内阁的特点。这届内阁有五位女性，是上届内阁女性人数的两倍有余。

滕博尔作出与以往决裂的象征性举动，弃用了几位被外界认为与年迈的前总理霍华德（John Howard）关系密切的部长。

佩恩取代上任不到一年的安德鲁斯（Kevin Andrews），出任澳大利亚国防部长。(完)