澳洲总理特恩布尔考虑提前大选以打破政治僵局

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透悉尼2月2日 - 了解情况的澳洲政府官员透露，总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)提出可能会解散议会参众两院并提前大选，以打破困扰其政府的政治僵局。
特恩布尔在自由党内部会议上表示，预计本届政府会执政到届满，但不排除所谓的双重解散选举（double-dissolution election）。特恩布尔去年在党内竞争中将澳洲前总理阿博特赶下台。
双重解散选举在澳洲比较少见，参众两院所有议席都将重选，藉此打破政治僵局。
一位要求匿名的官员对路透表示，“他称双重解散选举是可能的选项，需要进行权衡。”
“谈及选举时间的问题时，他称我们有理由预计8-10月期间进行大选，但这还没有确定。”
另一位了解情况的政府官员确认了这种说法。
特恩布尔的发言人拒绝就大选时间的揣测置评。(完)
(翻译 张荻； 审校 于春红)
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