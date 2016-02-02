澳洲总理特恩布尔考虑提前大选以打破政治僵局

路透悉尼2月2日 - 了解情况的澳洲政府官员透露，总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)提出可能会解散议会参众两院并提前大选，以打破困扰其政府的政治僵局。

特恩布尔在自由党内部会议上表示，预计本届政府会执政到届满，但不排除所谓的双重解散选举（double-dissolution election）。特恩布尔去年在党内竞争中将澳洲前总理阿博特赶下台。

双重解散选举在澳洲比较少见，参众两院所有议席都将重选，藉此打破政治僵局。

一位要求匿名的官员对路透表示，“他称双重解散选举是可能的选项，需要进行权衡。”

“谈及选举时间的问题时，他称我们有理由预计8-10月期间进行大选，但这还没有确定。”

另一位了解情况的政府官员确认了这种说法。

特恩布尔的发言人拒绝就大选时间的揣测置评。(完)