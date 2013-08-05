更正-澳洲政经：总理陆克文宣布9月7日举行联邦大选

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(更正：因译文有误，调整第一段内容。)
路透堪培拉8月4日 - 澳洲总理陆克文周日宣布9月7日举行联邦大选。六周前在党内选举中，陆克文击败吉拉德重夺工党党首地位，结束了少数执政的工党三年来的混乱局面。
陆克文在给支持者发送的电子邮件中宣布了这一选举日期。
在重新出任总理后，陆克文的公众支持率急升，但保守的反对派领袖艾保德仍有望赢得选举。
陆克文领导的工党政府或将因在议会150个席次中以一票之差而落败。工党目前在议会占有71个席次，反对党占72个，绿党1个，还有6个独立的中立议席。
艾保德领导的反对党承诺，若获胜将废弃针对煤炭和铁矿石采矿利润征收30%的税收政策，并取消每吨24.15澳元的碳税。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。