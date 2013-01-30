澳大利亚总理吉拉德称9月举行大选

路透堪培拉1月30日 - 澳大利亚总理吉拉德周三发表2013年的首次重要讲话，宣布将在9月14日举行全国大选，这令选民感到惊讶。

澳大利亚按规定须在年底举行大选，但吉拉德称她想通过现在确定大选日期，消除政治不确定性。

“迫使澳大利亚民众进入猜谜游戏、不能确定且稳定地面对今年，是不正确的做法，”吉拉德说道。

在独立人士及绿党的支持下，吉拉德领导的少数派工党在议会占有一席优势。民调结果显示，如果目前举行大选，反对派自由党可轻松获胜。

吉拉德称，澳大利亚总督将于8月12日解散议会。这意味着现行政府还可再召开两次议会会议，通过一些法案并提交5月的预算案。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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