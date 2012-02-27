澳总理吉拉德赢得工党党魁选举

澳大利亚总理吉拉德周一击败竞争对手陆克文赢得工党党魁选举，但她眼下却面临艰巨任务，争取重新获得民众对目前四分五裂且不受欢迎的少数派政府的支持。吉拉德在党内选举中以71票对31票的明显优势获胜，令陆克文在2013年下半年大选前重返总理宝座的希望破灭。路透