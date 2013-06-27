陆克文重新出任澳大利亚总理

图为2013年6月27日拍到的陆克文。 REUTERS/Andrew Taylor

路透堪培拉6月27日（记者 James Grubel） - 陆克文周四宣誓就任澳大利亚总理，此前一日击败吉拉德重夺工党党首地位。三个月后澳大利亚将举行联邦议会选举，民调显示执政党工党的支持率低迷。

陆克文强调由于“中国资源热潮结束”带来的困难，并称将努力改善政府与商界的紧张关系。

联邦议会选举定于9月14日举行，但陆克文称总理有权决定选举日期，这意味着选举存在改期的可能性。

陆克文此次重新出任总理，首项任务是大规模调整内阁，因多位追随吉拉德的高官辞职，包括前副总理兼国库部长斯旺（Wayne Swan）和贸易部长埃默森（Craig Emerson）等。

周四，鲍文（Chris Bowen）宣誓就任国库部长，阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）宣誓就任副总理。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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