澳洲政经：执政党党内逼宫行动失败，总理艾保德保住领导地位

中国企业：吉利控股集团将收购丹麦盛宝银行30%股权
路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
路透堪培拉2月9日 - 经过数周的内斗后，澳洲执政党自由党周一否决了党内试图把总理艾保德(Tony Abbott)拉下领导地位的挑战。
自由党首席党鞭Philip Ruddock向记者称，党内秘密表决结果显示，党员以61比39票否决了拉下党魁及副党魁的动议。
外界近期对艾保德领导力的批评愈演愈烈，并因他授予英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王澳洲骑士爵位而达到顶峰。在此背景下，西澳议员Luke Simpkins周五提出了这项动议。(完) (编译 许娜；审校)
路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/8 深 新天药业 002873 1,722 18.41 22.99 中德证券 5/10 5/9 深 民德电子 300657 1,500 15.60 22.84 长城证券 5/11 5/9 沪 保隆科技 732197 2,928 *22.87 *21.66 一创摩根 5/11 5/10 深 天圣制药 002872 5,300 -- -- 华西证券 5/12 5/10 沪 今创集团 732680 4,200
路透上海5月8日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.78%。沪深证交所融资融券余额当日减 少58.3亿元人民币，终结三连升；两市两融余额为9,078.3亿元，创近两个半月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/5 5,326.7 3,751.6 9,078.3 -58.3 3,103.04 5/4 5,366.6 3,770.0 9,136.6 17.1 3,127.37 5/3 5,352.0 3,767.5