澳洲政经：执政党党内逼宫行动失败，总理艾保德保住领导地位

路透堪培拉2月9日 - 经过数周的内斗后，澳洲执政党自由党周一否决了党内试图把总理艾保德(Tony Abbott)拉下领导地位的挑战。

自由党首席党鞭Philip Ruddock向记者称，党内秘密表决结果显示，党员以61比39票否决了拉下党魁及副党魁的动议。

外界近期对艾保德领导力的批评愈演愈烈，并因他授予英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王澳洲骑士爵位而达到顶峰。在此背景下，西澳议员Luke Simpkins周五提出了这项动议。(完) (编译 许娜；审校)