澳总理阿博特借马航坠机事件赢得民心--民调

路透悉尼7月29日（记者 Matt Siegel） - 周二公布的民调结果显示，澳大利亚总理阿博特对马航MH17坠机事件直截了当的处理方式似乎已经有了回报，其个人支持率回暖，但其政府的支持率并没有出现类似的上升。

Newspoll的民调结果显示，民众对阿博特的净满意度上升12个百分点，为4月以来最佳成绩。

阿博特政府在5月宣布了非常不受欢迎的预算案。成千上万的示威者走上街头，就预算案对社会福利、医疗保健、教育、养老金等进行的调整进行抗议，称相关调整超出了阿博特的职权范围。

此后阿博特及其自由党-国家党联盟政府的支持率跌至记录低点，尽管近期在政策方面取得胜利，但他们的支持率仍徘徊在低位。

但最新调查显示，受访民众对阿博特的满意度上升5个百分点，不满意度下降7个百分点，令其净支持率从接近-29上升至-17，从而扭转了预算案对其支持率的影响。

阿博特可能是西方国家领导人中对乌克兰亲俄反叛力量立场最强硬之人。西方国家及情报机构指责乌克兰亲俄反叛力量用导弹击落了马航MH17客机。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。