澳大利亚两名内阁部长辞职

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼12月29日 - 澳大利亚总理特恩布尔内阁的两名部长周二辞职，其中一人此前被一名女公务员投诉在近期的一次公务旅行中在一家香港酒吧做出不当行为。
布里格斯（Jamie Briggs）称辞去城市及环境建设部长职务。此前，一位女性公务员对布里格斯在香港一家“颇受欢迎且非常拥挤的酒吧”对她做出的不当行为提出关注。
布里格斯称他未被指控有违法行为，但拒绝就事件的详情置评。
“我已经向她直接道歉，但深刻反思她提出的关注还有我在海外公干期间深夜流连酒吧的事实，我觉得这样的行为不符合部长应有的特高标准。”布里格斯对记者说。
特恩布尔称，另一位辞职的内阁部长是布拉夫（Mal Brough）。布拉夫涉及一名政敌资料外泄事件，警方正在调查。
上述两位部长的职责将由其他部长负责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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