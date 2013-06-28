陆克文称从失败的第一任期吸取了教训

(本文由路透中文网编译提供)

路透堪培拉6月27日(记者 James Grubel) - 就像重返日本首相宝座的安倍晋三，再次当选澳大利亚总理的陆克文认为，他已经从其首个任期的失败中吸取了惨痛教训，在大选前可以成为一个更有力的领导人。

安倍和陆克文均为少壮派政治家，最初当选时承诺要带来积极的重大改变，但他们的任期均因支持率下滑而被迫提前结束。

陆克文2007年年底赢得大选，但在2010年6月全国大选前夕被其所在的执政党抛弃。

安倍和陆克文两人现在均实现历史性回归。安倍2012年年底赢得大选，陆克文周三则击败澳大利亚首位女总理吉拉德（Julia Gillard）重夺工党党首地位，并重新担任总理。

但这次，陆克文的亲密支持者和顾问认为，现在的陆克文完全与之前那个神秘、独裁和工作狂的领导判若两人。在陆克文首个任期中，他常常回避政治建议，并日渐与同僚隔绝。

他们认为，陆克文将会成为一个具有团队意识的人，他会就重大政策和决议听取并咨询内阁，而非仅仅依赖一小部分人。

澳大利亚参议员Kim Carr对路透表示：“我想，我们都从之前的经历中有所收获。”