调查：澳洲今明两年经济增长料加速 打破全球最长连续增长纪录

路透悉尼4月20日 - 据路透访问的分析师，澳洲经济今明两年料缓慢加速。这意味着澳洲这个资源丰富的国家有望打破荷兰在现代历史上创下的最长经济连续增长纪录。

分析师预测，澳洲今年国内生产总值(GDP)将成长2.6%，明年成长2.8%，与1月的调查结果相同。澳洲经济规模为1.7万亿澳元(1.28万亿美元)。

这样的增速将高于2016年的2.4%，并将延长该国目前101个季度无衰退连续成长的态势，目前已经逼近荷兰创下的103个季度连续增长的纪录。

在去年9月当季澳洲经济意外萎缩时，刷新连续增长记录的前景似乎令人怀疑，但随着出口获利激增以及消费者和政府增加支出，经济活动强劲反弹。

主要大宗商品价格高企，大大提振国民收入和名义经济增长。受对于中国需求的担忧拖累，铁矿石价格近期下跌，但随着新项目上马，液化天然气出口大增。

气旋“黛比”(Cyclone Debbie)将为经济增长带来暂时性冲击。“黛比”在3月末登陆昆士兰北部地区，引发大规模洪灾，导致铁路交通中断数周。

分析师预测，造成的损失可能会对今年GDP增长带来0.3个百分点的拖累，导致通胀率略有上升，不过重建活动会抵消部分影响。

矿业投资经历数年急剧下降后企稳，也会助一臂之力。光是企业投资就对2016年的GDP造成约1个百分点的拖累。因此，如果只是企稳，就能消除经济增长的一大障碍。

“在可见的未来，经济料将温和增长，”澳洲国民银行澳洲经济主管Riki Polygenis称。Polygeni预测，明年和2019年GDP将分别增长2.8%和2.6%。

就业市场低迷是一个风险，薪资增长因此维持在纪录低点，消费者支出能力亦受到限制。

更大危险是，家庭债务处于历史高点，悉尼和墨尔本楼市火爆，容易出现重大的价格回调。

在过去两年，通胀率处在澳洲央行2%-3%目标区间的下方。分析师预测，今年通胀率会缓慢升至2.1%，2018年将为2.2%。(完)