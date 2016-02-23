焦点：澳洲人口突破2400万 教育行业功不可没

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透悉尼2月23日（记者 Ian Chua/Jarni Blakkarly） - 澳洲官方人口数字本月突破了2,400万，较预期提前数年，这部分得益于该国教育行业的蓬勃发展，吸引亚洲各地留学生纷纷前往。
赴澳留学生日益增多，尤其是来自中国和印度的留学生增加，推动这里的教育行业快速成长，巩固了该行业在澳洲作为最具价值的服务出口行业的地位。2015年，澳洲教育行业产值增长17%，达到200亿澳元（142.2亿美元）。
随着矿业投资盛况日渐消退，澳洲经济增速放缓，教育成为当地经济的一个亮点。
券商CommSec的首席经济学家詹姆斯（Craig James）称，随着亚洲民众收入水平上升，寻求为子女提供良好教育机会的家庭“正在将他们（子女）送往像澳大利亚这样的地方”。“截至目前的增长态势很好，今后也会不错。”
根据澳大利亚统计局，2014-15年澳大利亚人口增长中，净海外移民占了53%。
**移民分两步走**
根据澳大利亚移民与边境保护部，去年6月澳大利亚学生签证持有者为374,566人，较上年同期上升10.2%，其中来自中国和印度的学生签证持有者合共占到三分之一以上。
2014-15年学生签证申请数量较上年增长4.6%，为连续第五年增长。
许多人以学生签证进入澳大利亚，后来定居下来，这些人实际上也被统计在人口之内。
麦考瑞大学人口及劳动力规划学教授Nick Parr称，对于许多人而言，移民澳洲分两步走。
“人们通过临时签证、学生或临时工作签证进来，然后转为永久居留。”
**汇率诱人**
学生签证申请程序简单便捷，近年来澳元疲软，促进了澳洲教育行业的成长。今年年初，澳元兑美元一度跌破0.70美元，2011年时则接近1.11美元。
澳大利亚外交事务与贸易部的初步估计显示，在截至2015年6月的财年，教育行业在628亿美元规模的澳洲服务出口中占到了30%左右。
教育行业繁荣利好经济的同时，也为澳洲当局来带了一些问题和挑战。
去年12月，成人高校集团Vocation在上市两年后破产，造成约1.2万名没有完成学业的学生不知何去何从。本月，在全国拥有20个校区的Global Intellectual Holdings申请破产保护。
去年，零售连锁店7-11遭到抨击，此前澳洲当地媒体报导称其所有者克扣员工工资并虐待员工，其中的多数为国际留学生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透纽约1月19日 - 联合技术(United Technologies)旗下开利(Carrier)先前计划将800个工作机会移往墨西哥，然而在美国候任总统特朗普11月对此加以批评之后，联合技术迅速决定保留位于印第安纳州的工厂。
路透台北1月19日 - 身为全球主要商品消费国，人民币强弱与商品价格息息相关。但自去年起，两者却明显脱钩，原油带动商品价格反弹、人民币贬值令贸易商退出市场等或为主因，此令中国在全球商品定价的话语权短暂受挫。