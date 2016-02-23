焦点：澳洲人口突破2400万 教育行业功不可没

路透悉尼2月23日（记者 Ian Chua/Jarni Blakkarly） - 澳洲官方人口数字本月突破了2,400万，较预期提前数年，这部分得益于该国教育行业的蓬勃发展，吸引亚洲各地留学生纷纷前往。

赴澳留学生日益增多，尤其是来自中国和印度的留学生增加，推动这里的教育行业快速成长，巩固了该行业在澳洲作为最具价值的服务出口行业的地位。2015年，澳洲教育行业产值增长17%，达到200亿澳元（142.2亿美元）。

随着矿业投资盛况日渐消退，澳洲经济增速放缓，教育成为当地经济的一个亮点。

券商CommSec的首席经济学家詹姆斯（Craig James）称，随着亚洲民众收入水平上升，寻求为子女提供良好教育机会的家庭“正在将他们（子女）送往像澳大利亚这样的地方”。“截至目前的增长态势很好，今后也会不错。”

根据澳大利亚统计局，2014-15年澳大利亚人口增长中，净海外移民占了53%。

**移民分两步走**

根据澳大利亚移民与边境保护部，去年6月澳大利亚学生签证持有者为374,566人，较上年同期上升10.2%，其中来自中国和印度的学生签证持有者合共占到三分之一以上。

2014-15年学生签证申请数量较上年增长4.6%，为连续第五年增长。

许多人以学生签证进入澳大利亚，后来定居下来，这些人实际上也被统计在人口之内。

麦考瑞大学人口及劳动力规划学教授Nick Parr称，对于许多人而言，移民澳洲分两步走。

“人们通过临时签证、学生或临时工作签证进来，然后转为永久居留。”

**汇率诱人**

学生签证申请程序简单便捷，近年来澳元疲软，促进了澳洲教育行业的成长。今年年初，澳元兑美元一度跌破0.70美元，2011年时则接近1.11美元。

澳大利亚外交事务与贸易部的初步估计显示，在截至2015年6月的财年，教育行业在628亿美元规模的澳洲服务出口中占到了30%左右。

教育行业繁荣利好经济的同时，也为澳洲当局来带了一些问题和挑战。

去年12月，成人高校集团Vocation在上市两年后破产，造成约1.2万名没有完成学业的学生不知何去何从。本月，在全国拥有20个校区的Global Intellectual Holdings申请破产保护。

去年，零售连锁店7-11遭到抨击，此前澳洲当地媒体报导称其所有者克扣员工工资并虐待员工，其中的多数为国际留学生。（完）