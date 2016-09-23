两家澳洲养老基金对Ausgrid电网发出初步收购提议（更新版）

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路透悉尼9月23日 - 澳洲两家最大的养老基金已联合发出收购提议，拟收购澳洲最大电网Ausgrid的多数股权。一个月之前，澳方出于安全原因拒绝了中国和香港企业发出的收购意向。

澳洲新南威尔士州政府周五发布声明称，IFM Investors和AustralianSuper发出主动收购要约，拟收购Ausgrid 50.4%的股权。IFM代澳洲约30家养老基金投资。

政府并未披露该收购要约的报价或其他细节。IFM和AustralianSuper在一则声明中确认，他们已发出收购提议。

市场广泛认为，Ausgrid这部分股权的售价会高于此前一电网的收购价103亿澳元(79亿美元)，而后者创下澳洲私有化交易的最高纪录。

澳洲联邦政府上月阻挠将Ausgrid出售给中国国家电网和香港上市公司长江基建1038.HK，理由是国家安全方面的顾虑。

这引发中国政府不满，称此举为保护主义，并警告这“严重影响了中资企业对澳洲的投资意愿。”(完)