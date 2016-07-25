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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 14:39 BJT

企业并购：澳洲州政府称Ausgrid电网至少收到两份报价

路透悉尼7月25日 - 澳洲新南威尔士州政府周一称，澳洲最大的电网收到至少两份报价，但未证实其中一份来自中国国家电网。

此前消息人士对路透称，只有中国国家电网和香港长江基建向Ausgrid提交了报价。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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