澳大利亚拟收紧对外国人购买澳房产的限制

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透悉尼2月25日 - 澳大利亚计划向在该国购买住宅地产的外国人征收新费用，并对违反外国投资法的人处以罚款，以改善房价高企的局面。
澳大利亚国库部长霍基（Joe Hockey）周三表示，该计划每年可带来约2亿澳元的收入。外国买家购买价值100万澳元以下的房产，须缴纳5,000澳元费用；购买房产的价格每增加100万澳元，须增缴10,000澳元费用。
霍基表示，将对外国人购买不动产的情况进行登记，违法者将被处以最高达房产价值四分之一的罚款，并可能被强制出售所持物业。
澳大利亚楼市受到中国资金青睐由来已久，包括合法资金和非法资金，而投资流入近期呈加速之势。
澳大利亚外国投资审批委员会称，2013年中国是澳大利亚楼市外资的头号来源国。
中国投资者今年的离岸地产投资总额预计将达到200亿美元，较2014年增加21%，有越来越多的中国地产开发商和保险商进行国际化运作。
地产顾问和律师表示，随着中国反腐势头加剧，现在有更多中国富人将资金转出中国，投资于澳大利亚楼市。
澳大利亚总理阿博特称，实施最新收费和罚款规定后，澳大利亚向香港、新加坡和新西兰等经济体看齐，而一些已存在但从未执行的法规将予以执行。
阿博特说：“我们的想法不是要吓退外国投资，而是为了确保相关规定得到执行。”
据美国城市规划研究机构Demographia称，澳大利亚最大的两个城市悉尼和墨尔本，人口占该国2,360万人口的三分之一，均居于全球“买房难”城市排行榜前六。许多媒体报导称有外国买家大举抢购房产。
霍基并指出，外国人置业还带来国家安全隐患、潜在犯罪活动、洗钱和其他诸多问题。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。