澳大利亚拟收紧对外国人购买澳房产的限制

图为悉尼的标志性建筑--悉尼歌剧院。 REUTERS/David Gray

路透悉尼2月25日 - 澳大利亚计划向在该国购买住宅地产的外国人征收新费用，并对违反外国投资法的人处以罚款，以改善房价高企的局面。

澳大利亚国库部长霍基（Joe Hockey）周三表示，该计划每年可带来约2亿澳元的收入。外国买家购买价值100万澳元以下的房产，须缴纳5,000澳元费用；购买房产的价格每增加100万澳元，须增缴10,000澳元费用。

霍基表示，将对外国人购买不动产的情况进行登记，违法者将被处以最高达房产价值四分之一的罚款，并可能被强制出售所持物业。

澳大利亚楼市受到中国资金青睐由来已久，包括合法资金和非法资金，而投资流入近期呈加速之势。

澳大利亚外国投资审批委员会称，2013年中国是澳大利亚楼市外资的头号来源国。

中国投资者今年的离岸地产投资总额预计将达到200亿美元，较2014年增加21%，有越来越多的中国地产开发商和保险商进行国际化运作。

地产顾问和律师表示，随着中国反腐势头加剧，现在有更多中国富人将资金转出中国，投资于澳大利亚楼市。

澳大利亚总理阿博特称，实施最新收费和罚款规定后，澳大利亚向香港、新加坡和新西兰等经济体看齐，而一些已存在但从未执行的法规将予以执行。

阿博特说：“我们的想法不是要吓退外国投资，而是为了确保相关规定得到执行。”

据美国城市规划研究机构Demographia称，澳大利亚最大的两个城市悉尼和墨尔本，人口占该国2,360万人口的三分之一，均居于全球“买房难”城市排行榜前六。许多媒体报导称有外国买家大举抢购房产。

霍基并指出，外国人置业还带来国家安全隐患、潜在犯罪活动、洗钱和其他诸多问题。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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